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Войска РФ обстреляли больницу в Чернигове: в коридорах лежат прооперированные пациенты

Юля Захарченко редактор ленты
Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

Российско-оккупационные войска продолжают совершать артиллерийские обстрелы жилых микрорайонов. Вражеская армия бомбила местную больницу в Чернигове.

В эфире телеканала ICTV городской глава Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что выбиты все стекла здания, а прооперированные пациенты лежат в коридорах при температуре +10°C.

По словам мэра, Чернигов страдает от гуманитарной катастрофы. Он сравнил неприцельные бомбардировки российских войск с фашистскими бомбардировками в 1941 году.

Сейчас в Чернигове отсутствуют поставки воды, электроэнергии и тепла. Атрошенко отметил, что за время сильных боев не было организовано ни одного официального гуманитарного коридора.

По его словам, местным жителям приходится выезжать условными тропами, которые меняются каждый день. Мэр Чернигова снова призвал украинские власти обратить внимание на катастрофическую ситуацию в городе.

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Фото: Pexels

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