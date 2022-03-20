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Війська РФ обстріляли лікарню у Чернігові: у коридорах лежать прооперовані пацієнти

Юля Захарченко редакторка стрічки
Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати артилерійські обстріли житлових мікрорайонів. Ворожа армія бомбардувала місцеву лікарню у Чернігові.

В ефірі телеканалу ICTV міський глава Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що вибито всі шибки будівлі, а прооперовані пацієнти лежать у коридорах за температури у +10°C.

За словами мера, Чернігів потерпає від гуманітарної катастрофи. Він порівняв неприцільні бомбардування російських військ із фашистськими бомбардуваннями у 1941 році.

Зараз у Чернігові відсутнє постачання води, електроенергії та тепла. Атрошенко зазначив, що за час запеклих боїв не було організовано жодного офіційного гуманітарного коридору.

За його словами, місцевим жителям доводиться виїжджати умовними стежками, які змінюються щодня. Мер Чернігова знову закликав українську владу звернути увагу на катастрофічну ситуацію у місті.

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Фото: Pexels

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