РФ задействовала танки со спортивных соревнований и выставок: наши воины их уничтожили под Изюмом

Под Изюмом в Харьковской области уничтожили танки, раскрашенные в бело-сине-красные отметки — такие танки участвуют в танковых соревнованиях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Они сначала туда бросили два учебных центра, которые были уничтожены. Сейчас бросили танки из спортивных военно-прикладных соревнований, участвующих в международных танковых фестивалях и выставках и т.п. Если заметить, на технике Z – уже не трафаретная, а наскоро нанесенные знаки. Это значит, что они уделяют огромное внимание Изюму, пытаются окружить нашу зону с севера, но раз за разом терпят поражение.

Арестович добавил, что накануне над Изюмом был сбит российский бомбардировщик, как и танки, окрашенные в спортивные цвета.

18 марта российские войска пытались наступать в районе города Изюм, но учебные подразделения ВС РФ были остановлены ВСУ. В Изюме россияне бросили в бой потерпевшие поражение учебные подразделения ВС России.