Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ракетных ударов со стороны России по украинским городам практически нет.

— Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что и у российской, и у украинской стороны не хватает сил для реального перелома ситуации на тои или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг по другу удары. Но мы наносим удары лучше, — сказал Арестович.

Он отметил, что сейчас РФ практически не ведет ракетных ударов по украинским городам, поскольку меньше действует российская авиация.

— Воздушные силы Украины даже опубликовали отчет, согласно которому они уничтожили только три вертолета за сутки, а им хотелось бы больше… Нужно понимать, что российское руководство выбрало путь раздавить нас силой и увеличить число своих убитых военнослужащих, количество которых президент сравнил с заполненным стадионом, еще на 10-20 тыс. человек, — подчеркнул Арестович.

Советник президента Украины также сообщил, что в ФСБ началась фаза репрессий в отношении своих силовиков.

— ФСБ начало искать виновных, в том числе в Росгвардии, сотни поддаются проверкам, их винят в отказе от ведения боевых действий, в слабости характера и трусости. Под удар попадают даже генералы и высшее руководство Вооруженных сил РФ. Один из представителей информационно-психологичских служб РФ был обвинен в том, что плохо организовывает Херсонскую народную республику, — отметил Арестович.

Также он подчеркнул, что моральный дух российской армии будет еще ниже.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что ВСУ уничтожили российского генерала и несколько тыловых колонн оккупантов.