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Факти / Надзвичайні події

РФ задіяла танки зі спортивних змагань та виставок: наші воїни їх знищили під Ізюмом

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Арестович

Під Ізюмом у Харківській області знищили танки, які були розфарбовані у біло-синьо-червоні позначки – такі танки беруть участь у танкових змаганнях.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

— Вони спочатку туди кинули два навчальні центри, які були знищені. Зараз кинули танки зі спортивних військово-прикладних змагань, які беруть участь у міжнародних танкових фестивалях та виставках тощо.

Якщо помітити, на техніці Z – вже не трафаретна, а нашвидкоруч нанесені знаки. Це означає, що вони надають величезну увагу Ізюму, намагаються оточити нашу зону з півночі, але раз за разом зазнають там поразок.

Арестович додав, що напередодні над Ізюмом було збито російський бомбардувальник, як і танки, пофарбовані у спортивні кольори.

18 березня російські війська намагалися наступати в районі міста Ізюм, але навчальні підрозділи ЗС РФ були зупинені ЗСУ. В Ізюмі росіяни кинули у бій навчальні підрозділи ЗС Росії, які зазнали поразки.

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