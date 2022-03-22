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Факты / Происшествия

Российские оккупанты ударили по Павлограду – есть жертва

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Российские оккупанты ударили по Павлограду – есть жертва

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ракетные удары пришлись на железнодорожную станцию Павлоград-2. Она уничтожена

— Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, – заявил Валентин Резниченко.

В результате обстрела погиб человек.

— Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время, – добавил глава Днепропетровской ОВА.

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