Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ракетные удары пришлись на железнодорожную станцию Павлоград-2. Она уничтожена

— Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, – заявил Валентин Резниченко.

В результате обстрела погиб человек.

— Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время, – добавил глава Днепропетровской ОВА.