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Російські окупанти вдарили по Павлограду – є жертва

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російські окупанти вдарили по Павлограду – є жертва

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ракетні удари влучили у залізничну станцію Павлоград-2. Вона знищена.

– Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів, – заявив Валентин Резніченко.

В результаті обстрілу загинула людина.

– Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час, – додав очільник Дніпропетровської ОВА.

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