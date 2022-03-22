Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ракетні удари влучили у залізничну станцію Павлоград-2. Вона знищена.

– Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів, – заявив Валентин Резніченко.

В результаті обстрілу загинула людина.

– Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час, – додав очільник Дніпропетровської ОВА.