Российские войска 24 марта обстреляли Киевскую область. Около 20.00 в селе Калиновка Фастовского района вражеские боеприпасы попали в нефтебазу, в результате чего возник пожар.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 06.00 25 марта на месте все еще наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в рамках обрушения резервуарного парка нефтебазы.

Но спасатели уверяют, что угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

24 марта российские захватчики из тяжелой артиллерии обстреляли окрестности Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка.

Также в ночь на 25 марта в результате обстрелов поселка Калиновка Киевской области три человека получили ранения, есть погибшие.

Как сообщили в полиции Киевской области, обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 30-е сутки. Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, детские сады и больницы.

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