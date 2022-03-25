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Факти / Надзвичайні події

На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загорілася нафтобаза

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загорілася нафтобаза

Російські війська 24 березня обстріляли Київську область. Близько 20.00 в селі Калинівка Фастівського району ворожі боєприпаси влучили у нафтобазу, внаслідок чого виникла пожежа.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 06.00 25 березня на місці все ще спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази.

Але рятувальники запевняють, що загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.

24 березня російські загарбники із важкої артилерії обстріляли околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку.

Також у ніч на 25 березня внаслідок обстрілів селища Калинівка, що на Київщині, троє людей дістали поранення, є загиблі.

Як повідомили у поліції Київської області, уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 30-у добу. Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, школи, дитячі садочки і лікарні.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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