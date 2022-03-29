В результате ракетного удара, который российские захватчики нанесли по зданию Николаевской областной военной администрации (ОВА), погибли по меньшей мере семь человек. Еще более 20 пострадали.
Такие данные обнародовали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, утром 29 марта, около 08.45 в Николаеве во время вражеского обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание ОВА.
Была разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж, без дальнейшего горения.
В настоящее время возле здания проходит поисково-спасательная операция.
По данным ГСЧС, по состоянию на 13.30 на месте разрушения были деблокированы тела семерых погибших. Еще 22 человека пострадали.
Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 18 человек, которых передали врачам скорой медицинской помощи.
Как проинформировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, из административного здания к моменту попадания ракеты успели выйти около 50-100 человек.
Он также обнародовал видео попадания российской ракеты в девятиэтажное здание ОВА.