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Факты / Происшествия

Ракетный удар по Николаевской ОВА: под руинами обнаружили тела уже 7 погибших

Юлия Соколова редактор ленты
Миколаївська ОДА

В результате ракетного удара, который российские захватчики нанесли по зданию Николаевской областной военной администрации (ОВА), погибли по меньшей мере семь человек. Еще более 20 пострадали.

Такие данные обнародовали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, утром 29 марта, около 08.45 в Николаеве во время вражеского обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание ОВА.

Была разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж, без дальнейшего горения.

В настоящее время возле здания проходит поисково-спасательная операция.

Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Ракетный удар по Николаевской ОВА: под руинами обнаружили тела уже 7 погибших / 8 фотографий

По данным ГСЧС, по состоянию на 13.30 на месте разрушения были деблокированы тела семерых погибших. Еще 22 человека пострадали.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 18 человек, которых передали врачам скорой медицинской помощи.

Как проинформировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, из административного здания к моменту попадания ракеты успели выйти около 50-100 человек.

Он также обнародовал видео попадания российской ракеты в девятиэтажное здание ОВА.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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