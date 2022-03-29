Унаслідок ракетного удару, якого російські загарбники завдали по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА), загинули щонайменше семеро людей. Ще понад 20 постраждали.
Такі дані оприлюднили в пресслужбі ДСНС України.
Так, зранку 29 березня, близько 08.45 у Миколаєві під час ворожого обстрілу сталося влучання в дев’ятиповерхову будівлю ОВА.
Руйнувань зазнала центральна секція будівлі з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння.
Зараз біля будівлі проходить пошуково-рятувальна операція.
За даними ДСНС, станом на 13.30 на місці руйнування були деблоковані тіла семи загиблих. Ще 22 особи постраждали.
Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 18 людей, яких передали лікарям швидкої медичної допомоги.
Як поінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, з адміністративної будівлі до моменту влучання ракети встигли вийти приблизно 50-100 людей.
Він також оприлюднив відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю ОВА.