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Факти / Надзвичайні події

Ракетний удар по Миколаївській ОВА: під руїнами виявили тіла вже 7 загиблих

Юлія Соколова редакторка стрічки
Миколаївська ОДА

Унаслідок ракетного удару, якого російські загарбники завдали по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА), загинули щонайменше семеро людей. Ще понад 20 постраждали.

Такі дані оприлюднили в пресслужбі ДСНС України.

Так, зранку 29 березня, близько 08.45 у Миколаєві під час ворожого обстрілу сталося влучання в дев’ятиповерхову будівлю ОВА.

Руйнувань зазнала центральна секція будівлі з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння.

Зараз біля будівлі проходить пошуково-рятувальна операція.

Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Обстріл Миколаївської ОДА
Ракетний удар по Миколаївській ОВА: під руїнами виявили тіла вже 7 загиблих / 7 фотографий

За даними ДСНС, станом на 13.30 на місці руйнування були деблоковані тіла семи загиблих. Ще 22 особи постраждали.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 18 людей, яких передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Як поінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, з адміністративної будівлі до моменту влучання ракети встигли вийти приблизно 50-100 людей.

Він також оприлюднив відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю ОВА.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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