Унаслідок ракетного удару, якого російські загарбники завдали по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА), загинули щонайменше семеро людей. Ще понад 20 постраждали.

Такі дані оприлюднили в пресслужбі ДСНС України.

Так, зранку 29 березня, близько 08.45 у Миколаєві під час ворожого обстрілу сталося влучання в дев’ятиповерхову будівлю ОВА.

Руйнувань зазнала центральна секція будівлі з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння.

Зараз біля будівлі проходить пошуково-рятувальна операція.

Ракетний удар по Миколаївській ОВА: під руїнами виявили тіла вже 7 загиблих / 7 фотографий

За даними ДСНС, станом на 13.30 на місці руйнування були деблоковані тіла семи загиблих. Ще 22 особи постраждали.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 18 людей, яких передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Як поінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, з адміністративної будівлі до моменту влучання ракети встигли вийти приблизно 50-100 людей.

Він також оприлюднив відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю ОВА.