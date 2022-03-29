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В результате вражеских обстрелов Николаевской ОВА погиб один человек — ГСЧС

Марта Бондаренко редактор ленты
В результате вражеских обстрелов Николаевской ОВА погиб один человек — ГСЧС

В Николаеве спасатели достали из-под завалов обстрелянного здания областной военной администрации одного погибшего человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Вражеские обстрелы произошли сегодня утром, когда в административном здании находились люди. Удар оккупантов разрушил целую секцию девятиэтажного здания.

— По состоянию на 11.30 подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано одно погибшее лицо и спасены 18 пострадавших, — сообщили спасатели.

Травмированных людей передали медикам.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты, скорее всего, уже отказались от наступления на город и взятия его под свой контроль.

Также Ким сообщил, что из админздания к моменту попадания успели выйти ориентировочно 50-100 гражданских.

Кроме того, глава ОВА предупредил, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация.

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22 марта российский враг обстрелял Ингульский район Николаева, в результате чего разрушился двухэтажный жилой дом. Жертвами обстрела стали два человека.

Фото: Виталий Ким

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Источник: ГСЧС

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