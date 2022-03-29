Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким обнародовал видео попадания российской ракеты в девятиэтажное здание ОВА.

На коротком видео видно, как ракета летит в здание, даже ощущается ударная волна, а затем поднимается облако серой пыли.

Попадание ракеты не привело к пожару, однако вражеский снаряд разрушил целую секцию здания – с 9-го до 1-го этажа.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. По последним данным от ГСЧС, под завалами нашли троих погибших, еще 22 человека пострадали.

Ранее глава ОВА Виталий Ким заявил, что большинство людей, а именно от 50 до 100, успели покинуть здание администрации до обстрела.

22 марта российский враг обстрелял Ингульский район Николаева, в результате чего разрушился двухэтажный жилой дом. Жертвами обстрела стали два человека.

Фото: скрин из видео Виталия Кима