У російському місті Білгород біля кордону з Україною спалахнула пожежа на паливному складі.

На опублікованому у соцмережах відео видно полум’я біля житлових будинків у місті, що приблизно за 40 км від Харківської області.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia. “The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

У мережі є й відео, як ніби-то ракети летять у бік нафтобази, але перевірити їхню достовірність, як пише ВВС, поки не вдалося.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у причетності до пожежі звинуватив Україну, хоча не надав жодних доказів цього. Він заявив, що “пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару двох гелікоптерів ЗСУ, які ввійшли на територію РФ, що летіли на малій висоті”.

Пресслужба МНС Росії повідомила, що вогонь “охопив паливні резерви”. На місці події працюють рятувальники.

Fire at an oil depot in #Belgorod in #Russia, close to the Ukrainian border. Russia has accused #Ukraine of performing an airstrike at the facility. Ukrainian officials have not responded to the accusation yet. pic.twitter.com/Xc7KeI7epD — Remote Tavern (@remotetavern) April 1, 2022

За словами Гладкова, двоє співробітників бази постраждали, але їхньому життю нічого не загрожує. Він також повідомив, що жителів поблизу нафтобази евакуюють.

Російські ЗМІ повідомляють, що на складі горить близько 16 тис. кубометрів (3,52 млн галонів) палива. В російському МНС уточнили, що наразі горять вісім цистерн по 2 тис. кубометрів палива, є загроза перекидання полум’я на ще вісім резервуарів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито удар вертольотів ЗСУ по нафтобазі у Бєлгороді може мати потенційний негативний вплив на переговори між Києвом і Москвою.

— Звичайно, це не те, що можна сприймати як створення комфортних умов для продовження переговорів, – сказав він, відповідаючи на запитання, чи розцінюється у Кремлі цей інцидент як ескалацію конфлікту.

Україна ж не заявляє, що завдала ударів по цілях в Росії. Начальник Управління зв’язками з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі CNN, що про інцидент “немає інформації”.

Співрозмовники ВВС Україна у генштабі та повітряних силах не змогли підтвердити інформацію про те, що ЗСУ начеб-то вдарила по нафтобазі у Бєлгороді, уточнивши, що там з’ясовують ситуацію.

Бєлгород, місто з населенням 370 тис. людей, розташоване на північ від Харкова. Бєлгородський район використовувався як плацдарм для російських військ незадовго до вторгнення, а Харків відтоді невпинно обстрілювали і вражали ракетами.

Компанія Роснефть, які належить нафтобаза, повідомила, що евакуювала персонал, жертв і постраждалих немає.

У самому Бєлгороді паніка серед місцевих жителів. Люди почали штурмувати АЗС – там спостерігаються величезні черги оскільки після знищення нафтобази жителі міста очікують на дефіцит палива.

В Белгороде паника. Народ ринулся на заправки. pic.twitter.com/cNiPt5wyO6 — Спутник News АТО (@SputnikATO) April 1, 2022

Заступник губернатора Бєлгородської області Дмитро Гладський у соцмережах запевняє місцевих, що жодні проблеми з забезпеченням нафтопродуктами регіону нібито не загрожують, але, судячи з настроїв у коментарях, люди йому не вірять.

29 березня на складі боєприпасів поблизу Бєлгорода пролунало кілька вибухів. Тоді губернатор регіону Гладков заявив, що вибухи сталися через пожежу на складі боєприпасів.