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Факты / Происшествия

Ракетный обстрел Николаевской ОВА: количество жертв превысило 30 человек

Юлия Соколова редактор ленты
Миколаївська ОВА

Количество жертв ракетного удара, нанесенного российскими войсками по зданию Николаевской областной военной администрации (ОВА), превысило 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По состоянию на утро 2 апреля спасатели продолжают разбирать конструкции здания ОВА и извлекать из-под завалов тела погибших.

Сейчас известно о 33 погибших. Еще 34 человека пострадали.

К поисковым работам привлечены 35 сотрудников ГСЧС и 9 единиц техники.

Как известно, ракетный удар по зданию Николаевской ОВА враг нанес утром 29 марта, около 08.45.

Была разрушена центральная секция здания областной военной администрации с 9-го по 1-го этажи, без дальнейшего горения.

На момент обстрела в здании находились десятки людей. В первый день поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов по меньшей мере 18 человек, который передали врачам скорой медицинской помощи.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким публиковал в сети видео попадания российской ракеты в девятиэтажное здание.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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