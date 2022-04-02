Количество жертв ракетного удара, нанесенного российскими войсками по зданию Николаевской областной военной администрации (ОВА), превысило 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По состоянию на утро 2 апреля спасатели продолжают разбирать конструкции здания ОВА и извлекать из-под завалов тела погибших.

Сейчас известно о 33 погибших. Еще 34 человека пострадали.

К поисковым работам привлечены 35 сотрудников ГСЧС и 9 единиц техники.

Как известно, ракетный удар по зданию Николаевской ОВА враг нанес утром 29 марта, около 08.45.

Была разрушена центральная секция здания областной военной администрации с 9-го по 1-го этажи, без дальнейшего горения.

На момент обстрела в здании находились десятки людей. В первый день поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов по меньшей мере 18 человек, который передали врачам скорой медицинской помощи.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким публиковал в сети видео попадания российской ракеты в девятиэтажное здание.