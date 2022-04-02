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Ракетний обстріл Миколаївської ОВА: кількість жертв перевищила 30 осіб

Юлія Соколова редакторка стрічки
Миколаївська ОВА

Кількість жертв ракетного удару, якого російські війська завдали по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА), перевищила 30 осіб.

Про це поінформували в пресслужбі ДСНС України.

Станом на ранок 2 квітня рятувальники продовжують розбирати конструкції будівлі ОВА та вилучати з-під завалів тіла загиблих.

Наразі відомо про 33 загиблих людей. Ще 34 особи постраждали.

До пошукових робіт залучені 35 співробітників ДСНС та 9 одиниць техніки.

Як відомо, ракетний удар по будівлі Миколаївської ОВА ворог здійснив зранку 29 березня, близько 08.45.

Руйнувань зазнала центральна секція будівлі обласної військової адміністрації з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння.

На момент обстрілу в будівлі перебували десятки людей. У перший день пошуково-рятувальних робіт співробітники ДСНС врятували з-під завалів щонайменше 18 людей, яких передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім публікував у мережі відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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