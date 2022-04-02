Кількість жертв ракетного удару, якого російські війська завдали по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА), перевищила 30 осіб.

Про це поінформували в пресслужбі ДСНС України.

Станом на ранок 2 квітня рятувальники продовжують розбирати конструкції будівлі ОВА та вилучати з-під завалів тіла загиблих.

Наразі відомо про 33 загиблих людей. Ще 34 особи постраждали.

До пошукових робіт залучені 35 співробітників ДСНС та 9 одиниць техніки.

Як відомо, ракетний удар по будівлі Миколаївської ОВА ворог здійснив зранку 29 березня, близько 08.45.

Руйнувань зазнала центральна секція будівлі обласної військової адміністрації з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння.

На момент обстрілу в будівлі перебували десятки людей. У перший день пошуково-рятувальних робіт співробітники ДСНС врятували з-під завалів щонайменше 18 людей, яких передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім публікував у мережі відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю.