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Факты / Происшествия

Российские оккупанты взяли в плен мэра Таврийска Николая Ризака

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские оккупанты взяли в плен мэра Таврийска Николая Ризака

Российские военные накануне задержали мэра Таврийска Николая Ризака.

Об этом сообщается на Facebook-странице городской территориальной общины.

Отмечается, что информация о местонахождении Николая Ризака отсутствует с вечера 1 апреля. Пока нет от оккупантов и информации о целях задержания городского головы, а также их требованиях.

— Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского головы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины, — говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что в плену россиян находятся 24 представителя украинской местной власти, включая мэров и других должностных лиц.

В Херсонской области в городе Голая Пристань 31 марта состоялся мирный митинг местных жителей с требованием, чтобы военные захватчики из РФ отпустили мэра Александра Бабича из плена.

Фото: Таврийская ТО

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