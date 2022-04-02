Російські військові напередодні затримали міського голову Таврійська Миколу Різака.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міської територіальної громади.

Зазначається, що інформація про місце перебування Миколи Різака відсутня з вечора 1 квітня. Наразі поки що немає від окупантів інформації про мету затримання міського голови, а також які їхні вимоги.

– Сподіваємось, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він матиме змогу якнайшвидше продовжити виконання своїх службових обов’язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що у полоні росіян перебувають 24 представники української місцевої влади, включно з мерами та іншими посадовцями.

На Херсонщині у місті Гола Пристань 31 березня відбувся мирний мітинг місцевих мешканців з вимогою, щоб військові загарбники з РФ відпустили мера Олександра Бабича з полону.

Фото: Таврійська ТГ