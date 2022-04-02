Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 38 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>254 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Російські окупанти взяли у полон мера Таврійська Миколу Різака

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські окупанти взяли у полон мера Таврійська Миколу Різака

Російські військові напередодні затримали міського голову Таврійська Миколу Різака.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міської територіальної громади.

Зазначається, що інформація про місце перебування Миколи Різака відсутня з вечора 1 квітня. Наразі поки що немає від окупантів інформації про мету затримання міського голови, а також які їхні вимоги.

– Сподіваємось, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він матиме змогу якнайшвидше продовжити виконання своїх службових обов’язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що у полоні росіян перебувають 24 представники української місцевої влади, включно з мерами та іншими посадовцями.

На Херсонщині у місті Гола Пристань 31 березня відбувся мирний мітинг місцевих мешканців з вимогою, щоб військові загарбники з РФ відпустили мера Олександра Бабича з полону.

Фото: Таврійська ТГ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка