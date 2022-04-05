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Бучанська різанина: прокуратура відкрила провадження за фактами воєнних злочинів РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Бучанська різанина: прокуратура відкрила провадження за фактами воєнних злочинів РФ

Правоохоронці розслідують воєнні злочини російських військових, які вчинили Бучанську різанину. Сотні людей загинули внаслідок агресивних дій загарбників, які катували мирних жителів під Києвом.

За даними Офісу генерального прокурора, у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками.

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього нещадно вбивали їх.

І це лише один з кричущих випадків – таких жертв сотні у Бучі. Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини РФ, на місці злочинів працюють працівники Національної поліції.

Правоохоронці роблять все для того, щоб встановити обставини кожного воєнного злочину та злочинців, причетних до російської агресії. Ворожі військові мають понести відповідальність за свої агресивні дії проти мирного населення, зазначили в Офісі генпрокурора України.

Прокуратура розслідує кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України). За чинним законодавством, відповідні дії караються тюремним ув’язненням терміном від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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