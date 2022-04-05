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Обстріли в Очакові: є поранені, пошкоджена інфраструктура

Юля Захарченко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Місто Очаків під Одесою у черговий раз обстріляли російські військовослужбовці. Внаслідок ворожого вогню є поранені, пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Заступник міського голови Очакова Олексій Васьков розповів, що ворожа армія має лише одну мету – посіяти паніку серед мирного населення.

– Сьогодні наше місто знову обстріляли російські окупанти. Вчорашні та сьогоднішні обстріли свідчать про те, що у них одна мета – знищувати нас та сіяти паніку. Паніка нам зараз не допоможе – потрібен холодний розум і розрахунок. Нам треба бути готовими до всього, тому що триває війна, – зазначив Олексій Васьков.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів є поранені, а також пошкоджені об’єкти інфраструктури.

В Одеській області піротехніки продовжують пошук та знешкодження вибухонебезпечних частин снарядів.

Вчора російські війська теж хаотично обстріляли Очаків, переважно по цивільних жителях міста. Через обстріли ворожої армії були поранені та загиблі люди.

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Фото: Depositphotos

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