В пятницу, 15 апреля, в Херсонской области от осколочных ранений погибли два человека, которые вышли посмотреть на сбитую ракету.

Об этом проинформировали в Каховской городской территориальной общине.

Согласно сообщению, сегодня утром в городскую больницу Каховки из Таврийска доставили пятерых жителей с ранениями. Двое из них скончались, остальные госпитализированы.

Все они пошли посмотреть на ракету, сбитую над населенным пунктом Плодовое, и получили осколочные ранения. Один раненый находится в тяжелом состоянии.

– Пятеро жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу. Двое убитых, трое раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков… Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть, и вот последствие, — отмечается в сообщении.

В связи с этим местных жителей призывают при звуках выстрелов или взрывов не ждать сообщений, не приближаться к окнам и тем более не выбегать на улицу, а спускаться в укрытия.

Согласно рассказам местных жителей, в Таврийске сегодня утром было неспокойно: российские захватчики производили обстрелы. Сильные выстрелы и взрывы люди слышали в разных частях города.

По информации пресс-центра Оперативного командования Юг, в Николаевской и Херсонской областях враг наносит ракетно-артиллерийские удары по оккупированным им населенным пунктам. Тем самым российские захватчики, прячась за мирным населением, пытаются создать “картинку”, что обстрелы якобы совершают украинские военные.

Ночью враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и разведать позиции украинских войск в Херсонской области. Обе попытки были неудачными: разведывательную группу удалось уничтожить, а атаку на пост отбить.

Следует отметить, что 15 апреля российские войска снова обстреляли Николаев. Враг применил реактивные системы залпового огня (РСЗО) и запрещенные кассетные снаряды. В результате есть раненые и погибшие среди местных жителей.

Источник: Каховская городская территориальная община, Оперативное командование Юг

Фото: Воздушное командование Восток