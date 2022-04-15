У п’ятницю, 15 квітня, у Херсонській області від осколкових поранень загинули двоє людей, які вийшли подивитися на збиту ракету.

Про це поінформували в Каховській міській територіальній громаді.

Згідно з повідомленням, сьогодні зранку в міську лікарню Каховки з Таврійська доставили п’ятьох цивільних мешканців з пораненнями. Двоє з них померли, інші госпіталізовані.

Всі вони пішли подивитися на ракету, збиту над населеним пунктом Плодове, й дістали осколкові поранення. Один поранений перебуває у важкому стані.

– П’ятеро цивільних мешканців із пораненнями надійшли в Каховську міську лікарню. Двоє вбитих, троє поранених (із них один у важкому стані в реанімації, двоє – середньої важкості). У всіх поранення від осколків… Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися, і ось наслідок, – зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим місцевих мешканців закликають при звуках пострілів або вибухів не чекати повідомлень, не наближатися до вікон і тим більш не вибігати на вулицю, а спускатися в укриття.

Згідно з розповідями місцевих жителів, у Таврійську сьогодні зранку було неспокійно: російські загарбники здійснювали обстріли. Сильні постріли та вибухи люди чули в різних частинах міста.

За інформацією пресцентру Оперативного командування Південь, у Миколаївській та Херсонській областях ворог завдає ракетно-артилерійських ударів по окупованих ним населених пунктах. Тим самим російські загарбники, ховаючись за мирним населенням, намагаються створити “картинку”, що обстріли начебто здійснюють українські військові.

Вночі ворог намагався захопити спостережний пост у Миколаївській області та здійснити розвідку позицій українських військ на Херсонщині. Обидві спроби були невдалі: розвідувальну групу вдалося знищити, а атаку на пост відбити.

Варто зазначити, що 15 квітня російські війська знову обстріляли Миколаїв. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та заборонені касетні снаряди. Унаслідок цього є поранені та загиблі серед місцевих мешканців.

Джерело: Каховська міська територіальна громада, Оперативне командування Південь

Фото: Повітряне командування Схід