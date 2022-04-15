Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате чего было обстреляно отделение Новой почты.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Объясните мне, зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение Новой почты? Они думают, мы там прячем военных? Мы Новой почтой передаем снаряды? Запугивание? — отметил Ким.

Также он сообщил, что в результате ракетного удара пострадали три человека.

— Сожгли отделение Новой почты и стог сена. На этот момент трое гражданских ранены, — добавил Виталий Ким.

Кроме того, он предоставил и полные данные по жертвам и пострадавшим в результате дневного обстрела города.

— Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами: 15 — раненых, 5 — погибших. Пятый человек поднял неразорвавшийся снаряд. Еще раз повторяю: не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно, — заявил глава Николаевской ОВА.