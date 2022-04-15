Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Росіяни вдарили ракетою по НП і копиці сіна: чим обернувся обстріл Миколаєва

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Росіяни вдарили ракетою по НП і копиці сіна: чим обернувся обстріл Миколаєва

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок чого було обстріляно відділення Нової пошти.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою у цивільне відділення Нової пошти? Вони думають, ми там ховаємо військових? Ми Новою поштою передаємо снаряди? Залякування? – зазначив Кім.

Також він повідомив, що в результаті ракетного удару постраждали троє людей.

– Спалили відділення Нової пошти та копицю сіна. На цей момент троє цивільних поранено, – додав Віталій Кім.

Крім того, він надав і повні дані щодо жертв і постраждалих внаслідок денного обстрілу міста.

– Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих. П’ятий чоловік підняв снаряд, що не розірвався. Ще раз повторюю: не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно, – заявив голова Миколаївської ОВА.

Росіяни вдарили ракетою по НП і копиці сіна: чим обернувся обстріл Миколаєва / 7 фотографий
Читайте
Ворог обстріляв Миколаїв із реактивних систем: є загиблі та поранені

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка