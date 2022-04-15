Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок чого було обстріляно відділення Нової пошти.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою у цивільне відділення Нової пошти? Вони думають, ми там ховаємо військових? Ми Новою поштою передаємо снаряди? Залякування? – зазначив Кім.

Також він повідомив, що в результаті ракетного удару постраждали троє людей.

– Спалили відділення Нової пошти та копицю сіна. На цей момент троє цивільних поранено, – додав Віталій Кім.

Крім того, він надав і повні дані щодо жертв і постраждалих внаслідок денного обстрілу міста.

– Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих. П’ятий чоловік підняв снаряд, що не розірвався. Ще раз повторюю: не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно, – заявив голова Миколаївської ОВА.