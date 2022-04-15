У Маріуполі найманці РФ забороняють ховати людей та вилучають тіла загиблих

У Маріуполі російські найманці розпочали процес ексгумації (вилучення трупа з місця поховання) тіл мирних жителів, яких до того довелося придати землі у дворах житлових будинків через постійні обстріли армії РФ.

За даними Маріупольської міської ради, загарбники забороняють здійснити поховання вбитих ними ж людей у місті. У кожному дворі Маріуполя поставили наглядачів, які не дають можливості віддати землі загиблих родичів чи сусідів.

Ніхто з російських найманців не пояснює, навіщо проводять ексгумацію та куди потім планують направити тіла вбитих людей.

– Новий рівень “зачисток” від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще перебувають у місті, російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, невідомо, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, які перевозять найманці РФ. У місцевій міськраді припустили, що російські війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у Маріуполі.

У міськраді наголосили, що весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у різних містах України, а кожен зловмисник має відповісти за скоєне.