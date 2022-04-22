Страти, зґвалтування та вбивства: фахівці ООН фіксують десятки військових злочинів РФ

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує десятки військових злочинів російських окупантів. Зокрема, лише у Бучі фахівці ООН зафіксували незаконне вбивство близько 50 цивільних осіб.

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

– Майже кожен мешканець Бучі, з яким спілкувалися мої колеги, розповів нам про смерть родича, сусіда чи навіть незнайомця. Ми знаємо, що попереду ще багато роботи для розкриття того, що там трапилося, і ми також знаємо, що Буча – це не поодинокий випадок, – зазначила Бачелет.

За її словами, весь цей час гуманітарне право не просто ігнорувалося, а, схоже, було відкинуто.

Фахівці ООН зазначають, що російські військові здійснювали невибіркові обстріли та бомбардування населених пунктів, вбиваючи цивільних осіб та руйнуючи лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

– Те, що ми бачили 8 квітня в підконтрольному уряді Краматорську, коли касетні боєприпаси потрапили в залізничний вокзал, вбивши 60 цивільних осіб і поранивши 111, є яскравим прикладом недотримання принципу розрізнення, заборони невибіркових атак та зобов’язань вживати заходів запобігання, закріплених у міжнародному гуманітарному праві, – сказала Бачелет.

З 24 лютого до 20 квітня ММПЛУ зафіксувала та перевірила 5 264 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 2 345 загиблих та 2 919 поранених.

Читайте Генсек ООН хоче зустрітися окремо з Зеленським та Путіним

У містах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей фахівці ООН отримали понад 300 підтверджень про вбивства цивільних, які наприкінці лютого та на початку березня перебували під контролем ЗС РФ.

Related video

В організації заявили, що умисні вбивства захищених осіб, зокрема позасудові страти, є грубими порушеннями міжнародного права людини, серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права та є військовими злочинами.

Ба більше, Місія зафіксувала 114 атак на медустанови, а перебої з медичною допомогою спричинили зростання загальної смертності.

– За нашими оцінками, щонайменше 3 тис. цивільних осіб померли через неможливість отримати медичну допомогу та додаткове навантаження на їх здоров’я в умовах бойових дій. Зокрема тому, що ЗС РФ змушували їх залишатися в підвалах або не дозволяли залишати будинки протягом декількох днів або тижнів, – зазначила Бачелет.

Також фахівці ООН не залишають поза увагою і сексуальне насильство з боку військовослужбовців РФ проти жінок, чоловіків, дівчаток та хлопчиків. Місія отримала 75 таких повідомлень з усієї країни, хоча більшість із них надійшла з Київської області. За словами фахівців ООН, такі злочини важко розслідувати, оскільки жертви не завжди бажають про це говорити.