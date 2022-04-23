Российские оккупанты специально сорвали эвакуацию из Мариуполя. Они не выпустили в Запорожье около 200 местных жителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— В 11.00 возле ТЦ Порт-Сити собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что “сейчас будет обстрел”. Фактически, с применением принуждения в грубой форме людей было разогнано. Автобусы так и не были поданы для погрузки, — рассказал Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты в это время подали автобусы в ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации) и начали погрузку.

— После погрузки мариупольцам было объявлено, что “эвакуация” будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права оставить автобус людям не дали, – отметил советник городского головы.

Это не первый раз, когда российские оккупанты срывают эвакуацию и принудительно вывозят мариупольцев в “ДНР” или Россию.

Related video

— Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться домой и честность украинской армии по прекращению огня для организации собственных замыслов. Просто сплошная ярость! Будем бороться дальше! – подчеркнул Андрющенко.