Російські окупанти спеціально зірвали евакуацію з Маріуполя. Вони не випустили до Запоріжжя близько 200 місцевих жителів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Об 11.00 біля ТЦ Порт-Сіті зібралось не менш 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під’їхали російські військові і наказали розходитись, тому що “зараз буде обстріл”. Фактично, із застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано для погрузки, – розповів Андрющенко.

Він додав, що окупанти у цей час подали автобуси до ТЦ Метро (200 мерів від узгодженої точки евакуації) та почали погрузку.

– Після погрузки маріупольцям було оголошено, що “евакуація” буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Права залишити автобус людям не дали, – зазначив радник міського голови.

Це не вперше, коли російські окупанти зривають евакуацію та примусово вивозять маріупольців до “ДНР” та Росії.

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– Нахабно використавши намагання маріупольців повернутись до дому та чесність української армії щодо припинення вогню для організації власних задумів. Просто суцільна лють! Будемо боротись далі! – наголосив Андрющенко.