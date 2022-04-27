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Факти / Надзвичайні події

Російські загарбники двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
обстріл Авдіївки

Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

— Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж, – повідомив він.

обстріл Авдіївки

Фото: Павло Кириленко

Після другого обстрілу російські загарбники завдали по Авдіївці авіаудару, поціливши у багатоповерхівку.

Відомо про щонайменше одного пораненого внаслідок потрапляння снаряду в будівлю.

Кириленко зазначає, що на цьому напрямку Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ. Він додав, що ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксують.

У середині квітня Павло Кириленко порадив мешканцям Донеччини терміново покинути область на тлі загрози наступальних дій російської регулярної армії.

Він також підкреслив, що йдеться саме про евакуацію з області, оскільки рашисти “готуються” накрити вогнем як міста, так і села Донеччини.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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