Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

— Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж, – повідомив він.

Після другого обстрілу російські загарбники завдали по Авдіївці авіаудару, поціливши у багатоповерхівку.

Відомо про щонайменше одного пораненого внаслідок потрапляння снаряду в будівлю.

Кириленко зазначає, що на цьому напрямку Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ. Він додав, що ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксують.

У середині квітня Павло Кириленко порадив мешканцям Донеччини терміново покинути область на тлі загрози наступальних дій російської регулярної армії.

Він також підкреслив, що йдеться саме про евакуацію з області, оскільки рашисти “готуються” накрити вогнем як міста, так і села Донеччини.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко