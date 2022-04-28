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Факти / Надзвичайні події

У Хмельницькому пролунали вибухи: жителів просять перебувати в укритті

Юля Захарченко редакторка стрічки
рятувальники

Мешканці Хмельницького повідомляють про декілька вибухів. Жителів міста закликають залишатися в укриттях.

Напередодні пролунала повітряна тривога майже на всій території України, зокрема, у Хмельницькій, Київській, Одеській областях та столиці.

Перед цим стало відомо про два вибухи у Києві. За попередніми даними, під ворожі обстріли потрапив правий берег міста.

Крім того, очевидці повідомляють про вибухи в Одесі, але речник ОВА заспокоїв жителів повідомленням, що небо перебуває під контролем Збройних сил України.

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Фото: Depositphotos

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