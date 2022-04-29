У Маріуполі від артилерійських обстрілів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова. Дівчинка займалася важкою атлетикою.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Разом з Аліною ворожі снаряди вбили і її маму.
У свої 14 років Аліна подавала великі надії у важкій атлетиці, адже досягла чималих успіхів.
Вона стала кандидаткою у збірну команду України. А торік на національному чемпіонаті виборола золоті нагороди.
– Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов “русский мир”, який “звільнив” її від цього майбутнього, – йдеться у заяві міськради.
Як повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту ДонОДА, Аліна навчалася у Донецькому обласному спеціалізованому коледжі спортивного профілю ім. Бубки.
– Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди, – зазначили в управлінні.
Станом на ранок 29 квітня 2022 року в Україні через масштабну війну загинуло 219 дітей.
Джерело: Маріупольська міськрада, Управління фізичної культури та спорту ДонОДА