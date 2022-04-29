У Маріуполі від артилерійських обстрілів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова. Дівчинка займалася важкою атлетикою.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Разом з Аліною ворожі снаряди вбили і її маму.

У свої 14 років Аліна подавала великі надії у важкій атлетиці, адже досягла чималих успіхів.

Вона стала кандидаткою у збірну команду України. А торік на національному чемпіонаті виборола золоті нагороди.

– Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов “русский мир”, який “звільнив” її від цього майбутнього, – йдеться у заяві міськради.

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Як повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту ДонОДА, Аліна навчалася у Донецькому обласному спеціалізованому коледжі спортивного профілю ім. Бубки.

– Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди, – зазначили в управлінні.

Станом на ранок 29 квітня 2022 року в Україні через масштабну війну загинуло 219 дітей.

Джерело: Маріупольська міськрада, Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА