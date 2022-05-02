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На Херсонщині чути потужні вибухи в районі Чорнобаївки – очевидці

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На Херсонщині чути потужні вибухи в районі Чорнобаївки – очевидці

На Херсонщині чути вибухи в районі Чорнобаївки. Про це повідомляють очевидці, публікуючи відповідні кадри.

Зокрема, повідомляється, що стовп диму у Херсоні видно за кілька кілометрів. У місцевих групах пишуть, що у будинках тремтіли вікна.

Але жодної офіційної інформації про вибухи на Херсонщині поки що не було.

За інформацією обласної військової адміністрації, ситуація у Херсонській області складна. Фіксуються вибухи та обстріли на території регіону. Російські військові продовжують грабувати місцеве населення. Стабільно критична ситуація в окупованих селах.

Російські загарбники окупували Херсон ще на початку березня. Проте увесь цей час міська рада мала змогу працювати, щоб хоч якось забезпечувати життєдіяльність міста.

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25 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв офіційно підтвердив інформацію про захоплення міської ради. Російські окупанти ввечері 25 квітня захопили будівлю та зняли українські стяги з неї.

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