Сьогодні вночі, 5 травня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, щонайменше 25 цивільних зазнали поранень, з них шість людей госпіталізували.

Ворожі ракети пошкодили дев’ять житлових будинків, школу та низку об’єктів цивільної інфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що РФ розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу. Окупанти планують захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк, попри завзятий опір Збройних сил України.

Фото: Краматорська міська рада, Павло Кириленко