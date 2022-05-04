Россия развертывает войска и планирует захватить новые территории. Об этом сообщает разведка Минобороны Великой Британии.
Россия развернула 22 батальонных тактических группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.
Также, как говорится в сообщении, РФ планирует захватить Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.
Захват этих мест может укрепить российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и стать плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.