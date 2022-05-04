Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина

Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк – британская разведка

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк – британская разведка

Россия развертывает войска и планирует захватить новые территории. Об этом сообщает разведка Минобороны Великой Британии.

Россия развернула 22 батальонных тактических группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.

Также, как говорится в сообщении, РФ планирует захватить Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

Захват этих мест может укрепить российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и стать плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Related video

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
В МИД Украины ответили Папе Римскому на его утверждение, что вторжение РФ могло спровоцировать НАТО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка