Россия развертывает войска и планирует захватить новые территории. Об этом сообщает разведка Минобороны Великой Британии.

Россия развернула 22 батальонных тактических группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.

Также, как говорится в сообщении, РФ планирует захватить Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

Захват этих мест может укрепить российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и стать плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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