Рябошапка во второй раз пытался сбежать из Украины: в СМИ показали видео

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пытался покинуть территорию Украины, несмотря на запрет на выезд для мужчин призывного возраста во время действия военного положения.

О неудачной попытке пересечения украинской границы через пункт пропуска Дякове в Закарпатской области сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в Госпогранслужбе.

В сети также опубликовали видео с мужчиной, похожим на Рябошапку на территории пункта пропуска.

— Руслан Рябошапка пытается пересечь границу на автомобиле через пункт пропуска Дякове. В марте он намеревался выехать из страны через пункта пропуска Косино, но не смог, — говорится в сообщении.

Предварительную неудачную попытку сбежать из Украины Рябошапка предпринял через пункт пропуска Косино в Закарпатской области. Это произошло 14 марта. Тогда сообщалось, что экс-генпрокурор пытался покинуть страну как “отец троих и малолетних детей”.

Однако предоставить документы, убедившие Госпогранслужбу в его праве покинуть территорию страны вопреки ограничениям военного положения, счастливый многодетный папа не смог. Он не смог пересечь границу, а получил повестку в армию.

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Фото: Руслан Рябошапка