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Факты / Происшествия

Рябошапка во второй раз пытался сбежать из Украины: в СМИ показали видео

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Руслан Рябошапка

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пытался покинуть территорию Украины, несмотря на запрет на выезд для мужчин призывного возраста во время действия военного положения.

О неудачной попытке пересечения украинской границы через пункт пропуска Дякове в Закарпатской области сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в Госпогранслужбе.

В сети также опубликовали видео с мужчиной, похожим на Рябошапку на территории пункта пропуска.

— Руслан Рябошапка пытается пересечь границу на автомобиле через пункт пропуска Дякове. В марте он намеревался выехать из страны через пункта пропуска Косино, но не смог, — говорится в сообщении.

Предварительную неудачную попытку сбежать из Украины Рябошапка предпринял через пункт пропуска Косино в Закарпатской области. Это произошло 14 марта. Тогда сообщалось, что экс-генпрокурор пытался покинуть страну как “отец троих и малолетних детей”.

Однако предоставить документы, убедившие Госпогранслужбу в его праве покинуть территорию страны вопреки ограничениям военного положения, счастливый многодетный папа не смог. Он не смог пересечь границу, а получил повестку в армию.

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Фото: Руслан Рябошапка

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Источник: Корреспондент

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