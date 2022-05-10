Рябошапка вдруге намагався втекти з України: у ЗМІ показали відео

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка намагався залишити територію України попри заборону на виїзд для чоловіків призовного віку під час дії воєнного стану.

Про невдалу спробу перетину українського кордону через пункт пропуску Дякове у Закарпатській області повідомили українські ЗМІ з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі.

У мережі також опублікували відео з чоловіком, схожим на Рябошапку, на території пункту пропуску.

— Руслан Рябошапка намагається перетнути кордон на автомобілі через пункт пропуску Дякове. У березні він мав намір виїхати з країни через пункт пропуску Косино, але не зміг, – йдеться у повідомленні.

Попередню невдалу спробу втекти з України Рябошапка зробив через пункт пропуску Косино у Закарпатській області. Це сталося 14 березня. Тоді повідомлялося, шо ексгенпрокурор намагався залишити країну як “батько трьох і малолітніх дітей”.

Проте надати документи, які б переконали Держприкордонслужбу в його праві залишити територію країни всупереч обмеженням воєнного стану, щасливий багатодітний тато не зміг. Він не зміг перетнути кордон, а натомість отримав повістку до армії.

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Фото: Руслан Рябошапка