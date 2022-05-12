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Опубликованное CNN видео расстрела гражданских: СМИ назвали имя одного из оккупантов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
розстріл військовими РФ цивільних CNN

Телеканал CNN опубликовал видео расстрела российскими солдатами в спины двух безоружных гражданских. Это произошло 16 марта в Киевской области.

Офис генпрокурора расследует это убийство как военное преступление.

Журналисты получили видео из нескольких камер наблюдения, зафиксировавших момент убийства двух мирных мужчин.

24 канал со ссылкой на собственные источники в спецслужбах назвал имя одного из убийц украинских гражданских вблизи Киева. Речь идет о Дмитрии Лапшакове из Читы.

Отмечается, что воинская часть, в которой несет службу российский оккупант, дислоцируется в селе Нижний Цасучий Ононского района Забайкальского края России.

Сообщают, что российские захватчики сначала обратились к гражданским с просьбой о сигаретах. А потом просто расстреляли людей. Один из убитых был владельцем автосалона, а второй жертвой стал 68-летний Леонид Пляц, работавший охранником. Потом оккупанты ограбили этот автосалон.

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Украинские военные освободили всю Киевскую область от оккупантов 2 апреля. После этого журналисты и представители власти начали фиксировать видео и фото погибших, лежавших прямо на улицах. В Буче и других населенных пунктах обнаружили десятки братских могил.

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Источники: CNN, 24 канал

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