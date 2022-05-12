Опубліковане CNN відео розстрілу цивільних: ЗМІ назвали ім’я одного з окупантів

Телеканал CNN опублікував відео розстрілу російськими солдатами в спини двох беззбройних цивільних. Це сталося 16 березня на Київщині.

Наразі Офіс генпрокурора розслідує це вбивство як воєнний злочин.

Журналісти отримали відео з декількох камер спостереження, які зафіксували момент вбивства двох мирних чоловіків.

24 канал із посиланням на власні джерела у спецслужбах назвали ім’я одного із вбивць українських цивільних поблизу Києва. Йдеться про Дмитра Лапшакова із Чити.

Зазначається, що військова частина, де несе службу російський окупант, дислокується у селі Нижній Цасучій Ононського району Забайкальського краю Росії.

Повідомляють, що російські загарбники спершу звернулися до цивільних з проханням про цигарки. А потім просто розстріляли людей. Один із вбитих був власником автосалону, а другою жертвою став 68-річний Леонід Пляц, який працював охоронцем. Потім окупанти пограбували цей автосалон.

Зараз дивляться

Українські військові звільнили всю Київську область від окупантів 2 квітня. Після цього журналісти і представники влади почали фіксувати відео та фото загиблих, які лежали просто на вулицях. У Бучі та інших населених пунктах знайшли десятки братських могил.