Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Опубліковане CNN відео розстрілу цивільних: ЗМІ назвали ім’я одного з окупантів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
розстріл військовими РФ цивільних CNN

Телеканал CNN опублікував відео розстрілу російськими солдатами в спини двох беззбройних цивільних. Це сталося 16 березня на Київщині.

Наразі Офіс генпрокурора розслідує це вбивство як воєнний злочин.

Журналісти отримали відео з декількох камер спостереження, які зафіксували момент вбивства двох мирних чоловіків.

24 канал із посиланням на власні джерела у спецслужбах назвали ім’я одного із вбивць українських цивільних поблизу Києва. Йдеться про Дмитра Лапшакова із Чити.

Зазначається, що військова частина, де несе службу російський окупант, дислокується у селі Нижній Цасучій Ононського району Забайкальського краю Росії.

Повідомляють, що російські загарбники спершу звернулися до цивільних з проханням про цигарки. А потім просто розстріляли людей. Один із вбитих був власником автосалону, а другою жертвою став 68-річний Леонід Пляц, який працював охоронцем. Потім окупанти пограбували цей автосалон.

Зараз дивляться

Українські військові звільнили всю Київську область від окупантів 2 квітня. Після цього журналісти і представники влади почали фіксувати відео та фото загиблих, які лежали просто на вулицях. У Бучі та інших населених пунктах знайшли десятки братських могил.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерела: CNN, 24 канал

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка