В Мелитополе дистанционно взорвали бронепоезд с российскими солдатами

Май, 18 в 14:27

В Мелитополе в районе местного мясокомбината дистанционно взорвали бронепоезд с российскими военнослужащими.

По данным Вооруженных сил Украины, состав поезда – 10 вагонов. Подрыв был совершен под вагоном с личным составом российской армии.

По результатам взрыва повреждены два железнодорожных пути, а вражеский бронепоезд остановлен. Также остановлен российский локомотив с 10 цистернами горюче-смазочных материалов, который следовал за бронепоездом.

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Утром появилась информация о взрыве в Мелитополе, после которого началась стрельба. Стало известно, что в районе здания бывшей районной государственной администрации и зеленой поликлиники, где находится “комендатура” Вооруженных сил Российской Федерации, взорвали две гранаты и началась перестрелка.

По последней информации, автоматные очереди слышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу.