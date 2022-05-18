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Факты / Происшествия

В Мелитополе дистанционно взорвали бронепоезд с российскими солдатами

Юля Захарченко, редактор ленты
російські солдати
Фото: Depositphotos

В Мелитополе в районе местного мясокомбината дистанционно взорвали бронепоезд с российскими военнослужащими.

По данным Вооруженных сил Украины, состав поезда – 10 вагонов. Подрыв был совершен под вагоном с личным составом российской армии.

По результатам взрыва повреждены два железнодорожных пути, а вражеский бронепоезд остановлен. Также остановлен российский локомотив с 10 цистернами горюче-смазочных материалов, который следовал за бронепоездом.

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Утром появилась информация о взрыве в Мелитополе, после которого началась стрельба. Стало известно, что в районе здания бывшей районной государственной администрации и зеленой поликлиники, где находится “комендатура” Вооруженных сил Российской Федерации, взорвали две гранаты и началась перестрелка.

По последней информации, автоматные очереди слышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу.

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