У Мелітополі дистанційно підірвали бронепотяг з російськими солдатами
У Мелітополі у районі місцевого м’ясокомбінату дистанційно підірвали бронепотяг з російськими військовослужбовцями.
За даними Збройних сил України, склад потяга – 10 вагонів. Підрив був здійснений під вагоном з особовим складом російської армії.
За результатами вибуху пошкоджено дві залізничні колії, а ворожий бронепотяг зупинений. Також зупинено російський локомотив з 10-ма цистернами паливно-мастильних матеріалів, який прямував за бронепотягом.
Вранці з’явилась інформація про вибух у Мелітополі, після якого почалась стрілянина. Стало відомо, що у районі будівлі колишньої районної державної адміністрації та зеленої поліклініки, де розміщена “комендатура” Збройних сил Російської Федерації, підірвали дві гранати та розпочалася перестрілка.
За останньою інформацією, автоматні черги чули й у районі вулиці Шмідта, а довкола штабу окупаційних військ перекрили дорогу.