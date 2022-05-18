У Мелітополі дистанційно підірвали бронепотяг з російськими солдатами

Травень, 18 в 14:27

У Мелітополі у районі місцевого м’ясокомбінату дистанційно підірвали бронепотяг з російськими військовослужбовцями.

За даними Збройних сил України, склад потяга – 10 вагонів. Підрив був здійснений під вагоном з особовим складом російської армії.

За результатами вибуху пошкоджено дві залізничні колії, а ворожий бронепотяг зупинений. Також зупинено російський локомотив з 10-ма цистернами паливно-мастильних матеріалів, який прямував за бронепотягом.

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Вранці з’явилась інформація про вибух у Мелітополі, після якого почалась стрілянина. Стало відомо, що у районі будівлі колишньої районної державної адміністрації та зеленої поліклініки, де розміщена “комендатура” Збройних сил Російської Федерації, підірвали дві гранати та розпочалася перестрілка.

За останньою інформацією, автоматні черги чули й у районі вулиці Шмідта, а довкола штабу окупаційних військ перекрили дорогу.