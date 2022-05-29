Май, 29 в 11:16

Российские войска утром 29 мая снова обстреляли жилой квартал Николаева. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Утром 28 мая российские войска также обстреляли жилые кварталы Николаева. Боеприпасы разорвались прямо во дворах многоэтажных домов.

В результате обстрелов повреждено восемь многоэтажек. Погиб один человек и еще семь получили ранения.

На 95-е сутки полномасштабной войны России против Украины российские военные продолжают активные боевые действия на Востоке Украины. Продолжаются бои на Северодонецком направлении. Не оставляют россияне попытки закрепиться в районе города Лиман.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.