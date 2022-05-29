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Окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва – є постраждалі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва – є постраждалі
Фото: Depositphotos

Російські війська вранці 29 травня знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Зранку 28 травня російські війська також обстріляли житлові квартали Миколаєва. Боєприпаси розірвались просто у дворах багатоповерхових будинків.

Внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок. Загинула одна людина та ще семеро дістали поранення.

На 95-ту добу повномасштабної війни Росії проти України російські військові продовжують активні бойові дії на Сході України. Тривають бої на Сєвєродонецькому напрямку. Не полишають росіяни спроб закріпитись в районі міста Лиман.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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