Май, 28 в 17:21

Громкие заявления российских захватчиков о якобы восстановлении разрушенного жилья во временно оккупированном Мариуполе и компенсациях ожидаемо оказались фейком и большим обманом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, оккупанты требуют у мариупольцев оригиналы документов, подтверждающих право собственности на жилье: якобы без них компенсацию не будут давать.

Однако документы у людей сгорели или потерялись под завалами при массированных бомбардировках и обстрелах города войсками РФ.

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– Вопрос в том, что “министерство строительства” так называемой “ДНР” выпустило разъяснение, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда похоронены под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров невозможно, — отметил Андрющенко.

Он уточнил, что мариупольцы сейчас забрасывают жалобами так называемую оккупационную “администрацию” города, однако там местные коллаборанты “лишь разводят руками, кивая в сторону Донецка”.

– Приемные Пушилина (главаря террористического формирования “ДНР”, — Ред.)… в свою очередь тоже пожимают плечами и говорят, что это решение России. Круг замкнулся, – добавил Андрющенко.

Он напомнил, что в обмен на фейковую компенсацию оккупанты требовали у жителей Мариуполя собственноручно заполненные сфабрикованные свидетельства о якобы “преступлениях” украинских военных.

– В итоге только Россия снова в прибыли, получив тысячи сфабрикованных, но собственноручно заполненных свидетельств о фейковых преступлениях украинской армии, — подчеркнул Андрющенко.

Ранее советник городского головы Мариуполя сообщал, что российские оккупанты объявили о якобы начале регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье в размере 500 тыс. рублей (примерно $6 тыс.). При подаче заявления на компенсацию мариупольцы должны были обязательно отметить, что имущество якобы “было уничтожено украинскими военными”.

Таким образом страна-агрессор РФ собирала фейковые “свидетельства”, что Мариуполь якобы уничтожила украинская армия.

Согласно официально озвученным данным, за время блокады Мариуполя и постоянных обстрелов российских войск в городе погибли не менее 22 тыс. человек. В то же время точное количество погибших неизвестно. Под завалами только одной многоэтажки обнаружили около 200 погибших жителей.

В Мариуполе и вблизи города спутник зафиксировал несколько мест массового захоронения людей.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет