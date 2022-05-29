У маріупольському супермаркеті окупанти облаштували трупозвалище – радник мера
У Маріуполі окупанти в приміщенні супермаркету Щирий кум, що у Лівобережному районі, облаштували трупозвалище.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, до супермаркету на проспекті Свободи російські загарбники звозять тіла загиблих жителів, яких вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково ексгумованих.
– Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нестача людей для поховання та потужності навіть імпровізованих моргів, – розповів Андрющенко.
Радник мера наголошує, що в Москві вже розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів.
А ще він опублікував фото тіл людей, яких звезли до супермаркету.
Петро Андрющенко також повідомляв, що гучні заяви загарбників про начебто відбудову зруйнованого житла в Маріуполі та компенсації очікувано виявилися фейком та великим обманом.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти продовжують навчальний рік для українських дітей до 1 вересня, позбавляючи їх літніх канікул. Влітку їм будуть викладати історію Росії, російську мову та літературу.
Джерело: Петро Андрющенко
Фото: Людмила Денісова