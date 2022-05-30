Май, 30 в 6:08

Ночью и ранним утром российский враг выпустил две ракеты по Одесской области.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на ОК Юг.

Одна ракета попала в нерабочий мост через Днестровский лиман, а именно в разбитый ранее путь.

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Однако ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделение зенитных ракетных войск Воздушного командования Юг зафиксировал и уничтожил крылатую ракету типа Х, выпущенную российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Черного моря по Одесской области.

Ранее Сергей Братчук призвал одесситов не водить детей отдыхать на заминированные пляжи.

Источник: Сергей Братчук