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Факти / Надзвичайні події

На Одещині окупанти знову поцілили в міст через Дністровський лиман

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Одещині окупанти знову поцілили в міст через Дністровський лиман
Фото: Depositphotos

Вночі та рано вранці російський ворог випустив дві ракети по Одещині.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук із посиланням на ОК Південь.

Одна ракета влучила в неробочий міст через Дністровський лиман, а саме в розбиту раніше колію.

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Проте ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що підрозділ зенітних ракетних військ Повітряного командування Південь зафіксував та знищив крилату ракету типу Х, випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині.

Раніше Сергій Братчук закликав одеситів не водити дітей відпочивати на заміновані пляжі.

Джерело: Сергій Братчук

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