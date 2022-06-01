У Херсоні сталася смертельна ДТП за участю військової техніки окупантів

Червень, 01 в 14:03

У Херсоні сталася смертельна ДТП за участю ворожої техніки. Окупанти буквально зім’яли своєю військовою технікою легкове авто та залишили місце аварії.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що аварія сталася у вівторок, 31 травня. Наразі жодної офіційної інформації з цього приводу немає.

Повідомляють, що ДТП сталося удень на перехресті вулиці Українська та проспекту Ушакова.

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Автомобіль Лада прямував по вулиці Українській на зелене світло світлофора, однак на перехресті в нього врізалась бронемашина з літерою Z на борту, яка рухалася з вулиці Червоного Хреста.

Після зіткнення техніка окупантів навіть не зупинилась і продовжила свій рух по вулиці Українській. Водій автомобіля Лада отримав серйозні ушкодження й загинув ще до приїзду медиків.

Через відсутність у місті зв’язку, викликати карету швидкої очевидці не змогли. За медиками поїхав один зі свідків дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що загиблого звати Анатолій, він 1998 року народження.

Фото: t.me/hueviyherson