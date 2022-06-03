Июнь, 03 в 16:45

В Днепре слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, отмечая, что в городе видны столбы дыма.

Официальной информации о взрывах в Днепре пока нет. Воздушную тревогу в городе и области также не объявляли.

Согласно информации областной военной администрации, на Днепропетровщине вечером 2 июня российские оккупанты обстреляли одно из сел Зеленодольской общины.

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Было прямое попадание в жилой дом, в результате чего ранения получила женщина и двое ее детей. В селе сильные разрушения. Ночью были новые обстрелы общины, на этот раз без пострадавших.

Между тем на Донецком направлении захватчики продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения. На Северодонецком направлении продолжаются обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.