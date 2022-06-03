Червень, 03 в 17:55

У Дніпрі було чутно звуки кількох вибухів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали, зазначаючи, що в місті видно стовпи диму.

Повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

Пізніше у ДСНС регіону повідомили, що причина вибухів та диму, який бачать жителі Дніпра – пожежа на приватному підприємстві.

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– Загорання сталося о 16:30 в металевому ангарі підприємства. Внаслідок сталися вибухи газових балонів, які там знаходилися. Площа займання – 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та 4 пожежні автомобілі, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та загиблих встановлюються. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі та просять містян не панікувати.

Згідно з інформацією обласної військової адміністрації, на Дніпропетровщині увечері 2 червня російські окупанти обстріляли одне з сіл Зеленодольської громади.

Було пряме влучення у житловий будинок, внаслідок чого поранення дістала жінка та двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі був новий обстріл громади, цього разу без постраждалих.

Тим часом на Донецькому напрямку загарбники продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. На Сєвєродонецькому напрямку тривають обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: ДСНС