Червень, 05 в 15:14

У Миколаєві внаслідок російських ракетних ударів зайнялися склади із зерновим шротом.

Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– Окрім житлового кварталу, вчора російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Внаслідок чого там загорілись склади із зерновим шротом. Пожежу рятувальники ліквідовують досі, – написав він.

У Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області повідомляли, що пожежу вдалося локалізувати на площі 10 тис. кв. м.

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Всього від ДСНС до гасіння залучили 11 одиниць техніки та 50 вогнеборців. Додатково працювали пожежні команди місцевих підприємств – 10 осіб на трьох спецавтомобілях.

Вогнем знищено два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.

4 червня від ворожих обстрілів постраждав Корабельний район Миколаєва. Внаслідок удару загинули троє людей – двоє на місці обстрілу, ще одна людина померла дорогою до лікарні.